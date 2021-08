Bei der Aktie des US-Halbleiterproduzenten Nvidia ist das Break geglückt. Nachdem bereits am Freitag die Zeichen für einen Ausbruch gut gestanden waren, hat der Titel am heutigen Montag eine charttechnische Formation nach oben aufgelöst. Der Titel steht deutlich im Plus und markierte dabei ein neues Rekordhoch. Das sind die Details.Endlich hat sich der Höhenflug bei der Nvidia-Aktie wieder fortgesetzt. Noch zwischen Mitte Mai und Anfang Juli hat der Titel um satte 54 Prozent zulegen und dabei neues ...

