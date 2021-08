The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2021



ISIN Name

CA3794331056 GLOBAL UAV TECHS

CA9599073041 WESTERN TROY CAPITAL RES.

NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY NK 0,5

SE0005095601 OSCAR PROPERT.HLDG (PUBL)

US163851AD01 CHEMOURS 2025

