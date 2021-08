Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX schwebt zwischen dem dritten und vierten "Rösselsprung"-Zielbereich. Zum Ende des meteorologischen Sommers zeigt sich die sommerliche Seitwärtsphase noch einmal in voller Pracht. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete "Rösselsprung" ...

