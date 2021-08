Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 18. August brachte VOOPOO sein neues DRAG X&S PRO auf den Markt, das mit seinem Ein-Knopf-Schalter, dem neuen TPP X Pod und seinem benutzerfreundlichen Design ein innovativeres und professionelleres Erlebnis für Nutzer weltweit bietet.Kontinuierliche Konzentration auf das NutzererlebnisUm den Bedienungskomfort zu verbessern, verwendet DRAG X&S PRO die Ein-Knopf-Schalter-Technologie, die es dem Benutzer ermöglicht, seine professionelle Leistung im Handumdrehen mit einem Ein-Knopf-Schalter zu erleben. Auch der traditionelle Ein- und Ausschaltmodus wurde beibehalten, so dass der Benutzer die Freiheit hat, verschiedene Modi zu wählen. Die derzeit auf dem Markt befindlichen E-Zigaretten arbeiten im Wesentlichen nach dem traditionellen Schaltermodus, der fünf aufeinanderfolgende Tastendrücke erfordert, was die Bedienung für die Nutzer erschwert."In der Vergangenheit hat die DRAG-Serie den schnellsten damals verfügbaren Zündrekord für E-Zigaretten von 0,025 Sekunden aufgestellt, wobei ein kreativer Kunstharzprozess sowie innovative Metallledermaterialien zum Einsatz kamen, während die PNP/TPP-Universalplattformen weiter erforscht wurden. Wir glauben, dass das neue DRAG X&S PRO den Nutzern ein ähnlich erfrischendes Erlebnis bieten wird", so VOOPOO CEO Everest.Innovatives Design fängt komplexe Gefühle einDer neu gestaltete TPP X Pod ist eine innovative Kombination aus Pod und Tank. Die exquisite Metalltextur und das lebensmittelechte PCTG-Material verleihen dem TPP X Pod das gleiche Aussehen und die gleiche Textur wie dem Tank. Er kombiniert die leistungsstärkste TPP Plattformspule und den GENE.FAN 3.0 Chip, wodurch der TPP X Pod die gleiche starke Leistung wie Tank bietet.In den Designdetails steckt VOOPOOs Geist für Benutzererfahrung. Das neue Airway-Layout wurde beispielsweise so konzipiert, dass ein direkter Kontakt mit E-Liquid vermieden wird, was ein sensibleres automatisches Dampfen ermöglicht. Das einfache interne Strukturlayout macht die tägliche Reinigung bequemer und hat auch ein speziell entwickeltes Luftloch für die MTL Erfahrung.Informationen zu VOOPOOVOOPOO wurde 2017 gegründet und hat durch die DRAG-Produkte, die in kurzer Zeit weltweit großen Anklang gefunden haben, einen rasanten Aufstieg erlebt. Als High-Tech-Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Markenbildung hat VOOPOO vier Hauptproduktserien - DRAG, VINCI, ARGUS und V. Derzeit ist VOOPOO in mehr als 70 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte https://www.voopoo.com/ und folgen Sie unseren Seiten auf IG (https://www.instagram.com/voopoo_global/), Facebook (https://www.facebook.com/Voopootech/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@voopoo_indonesia?lang=en).Pressekontakt:dean@voopootech.comUnternehmenskontakt: sales@voopoo.comACHTUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599702/VOOPOO_DRAG_X_S_PRO_The_All_Round_Master.jpgOriginal-Content von: VOOPOO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158061/5001072