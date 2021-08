Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 août/August 2021) Further to bulletin 2021-0531, the transaction previously announced by Cover Technologies has instead been structured as an acquisition rather than a fundamental change.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Cover Technologies will resume trading on August 24, 2021.

Suite au bulletin 2021-0531, la transaction précédemment annoncée par Cover Technologies a plutôt été structurée comme une acquisition plutôt que comme un changement fondamental.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Cover Technologies reprendra ses activités le 24 août 2021.

Date : le 24 aout/August 2021 Symbol(s)/Symbole(s) : COVE

