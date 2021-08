In der zurückliegenden Woche konnte das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN dank sehr positiver Wertentwicklungen diverser einzelner Aktien erfreulicher Weise gleich um + 1,1 % zulegen, während der MSCI WORLD (Euro)-Index um - 0,5 % einbüßte. Seit Auflage des Depots am 04.05.2020 stellte sich damit per 22.08. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 69,4 % ein, womit das Depot den MSCI World (Euro)-Index seither hochgradig um + 24,6 % hinter sich ließ.Die treibendste Kraft im weiteren Wertanstieg des Themendepots ...

