Der Werbeslogan von einem Serienmörder und ein Logo für gerade einmal 35 US-Dollar - die Geschichte des Konzerns ist mehr als spannend und wir haben die wichtigsten Daten und Fakten zusammengefasst.? Alles begann mit einem Laufschuh ? Der Name einer griechischen Göttin ? Der Werbeslogan stammt von einem SerienmörderDie Gründung und der Name "Nike"Heute ist Nike ein weltweit führender Hersteller für Sportartikel mit Hauptsitz in Beaverton in Oregon, aber angefangen hat ...

