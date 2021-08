EQS Group-News: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag

Schindler gewinnt Grossauftrag für U-Bahn-Projekt in Bangalore



24.08.2021 / 07:00



Schindler wurde mit der Lieferung und Installation von 180 Fahrtreppen für zwei neue Strecken des Phase 2 Projekts der Bangalore Metro Rail Corporation Ltd. beauftragt. Hierbei wird das U-Bahn-Netz in das bereits existierende städtische Nahverkehrssystem integriert und später den IT-Industriepark der Stadt mit dem Bangalore International Airport verbinden. Bangalore, die drittgrösste Stadt Indiens, ist als globales Technologiezentrum bekannt. Das Phase 2 Projekt soll bis 2026 abgeschlossen sein, den IT-Distrikt an den öffentlichen Nahverkehr anbinden und so das Strassennetz entlasten. Die Umsetzung wurde in verschiedene Hoch- und U-Bahn-Abschnitte unterteilt. Schindler wird 140 Fahrtreppen für die neue Yellow Line, die Bangalore mit der Electronic City - einem der grössten IT-Industrieparks Indiens - verbindet, liefern und installieren. Hinzukommen weitere 40 Fahrtreppen für die Pink Line, die neue Nord-Süd-Strecke durch die Stadt. Über die neuen Bahnhöfe können zusätzlich 370 000 Passagiere pro Tag befördert werden. "Wir sind stolz darauf, ein Projekt dieser Grössenordnung zu unterstützen, das die Lebensqualität in Bangalore verbessern wird. Dank unserer Technologie werden sich die Einwohner von Bangalore im weitläufigen öffentlichen Verkehrsnetz der Stadt sicher, effizient und komfortabel bewegen können", sagte Jujudhan Jena, Mitglied der Konzernleitung von Schindler und zuständig für Asien-Pazifik. "Ein leistungsstarkes U-Bahn-Netz für Bangalore mit aufzubauen ist eine grossartige Aufgabe." Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 66 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Mehr Informationen:

Carolyn Pike | Head of Media Relations

Phone +41 41 445 32 98 | Mobile +41 79 195 27 81

carolyn.pike@schindler.com Schindler Management AG

Zugerstrasse 13

6030 Ebikon

Schweiz Tel. +41 41 445 32 32

Fax +41 41 445 40 40

corporate.communications@schindler.com

www.schindler.com

Ende der Medienmitteilungen