DJ PTA-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll nach starkem Halbjahr auf Wachstumskurs

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Breitenbach (pta005/24.08.2021/07:00) - * Nettoerlöse in Höhe von CHF 108,6 Millionen * EBIT in Höhe von CHF 14,0 Millionen * EBIT-Marge 12,9 % (Bereinigt um Einmaleffekte bei 5,5 %) * Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) mit CHF 26,3 Millionen.

Breitenbach, 24. August 2021 - Die Von Roll kann auf ein starkes erstes Halbjahr 2021 zurückblicken. Der Bestelleingang verbesserte sich um 15,0 % auf CHF 123,9 Millionen nachdem dieser im Vorjahresvergleich, bereinigt um die aufgegebenen Werke in Frankreich, noch bei CHF 108,1 Millionen lag.

Die Nettoerlöse betragen für das erste Halbjahr CHF 108,6 Millionen (Halbjahr 2020: CHF 119,5 Millionen). Vor Währungseffekten und unter Berücksichtigung der Veränderungen im Konsolidierungskreis, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,9 %.

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF 14,0 Millionen nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust in Höhe von CHF -10,9 Millionen ausgewiesen wurde. Das Gruppenergebnis nach Steuern liegt bei CHF 26,3 Millionen (Halbjahr 2020: CHF -15,0 Millionen). Beide Ertragsgrössen beinhalten positive Sondereffekte aus dem Verkauf von Liegenschaften sowie der Beteiligung des im Vorjahr aufgegebenen französischen Drahtwerks. Bereinigt um diese Effekte erzielte die Von Roll im ersten Halbjahr 2021 eine operative EBIT-Marge in Höhe von 5,5 %.

Damit erreicht die Unternehmensgruppe nach erfolgreicher Neuausrichtung wieder ein starkes und profitables Fundament. Für das zweite Halbjahr 2021 gehen wir von einer anhaltend starken Nachfrage aus und erwarten positive Resonanz aus laufenden Ausschreibungen für wichtige Grossprojekte.

Weitere Hintergrundinformationen zu den strategischen Prioritäten sowie zu Innovationen aus den Geschäftsfeldern Automotive und Aerospace finden sich auf der vollständig erneuerten Internetseite der Von Roll Gruppe.

Kennzahlen Von Roll in CHF 1 000 1H2021 1H 2020 Bestelleingang 123 948 108 144* Nettoerlöse 108 616 119 509 Davon Insulation 79 618 87 584 Davon Composites 28 998 31 925 Gruppenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 32 776 -4 953 Betriebsergebnis (EBIT) 14 023 -10 947 Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) 26 326 -15 046 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 986 1 605 Eigenkapitalquote (per 30.6.) 74,8% 74,3% Mitarbeiterbestand (FTE) 933 1 035

*Der Bestelleingang für das erste Halbjahr 2020 wurde, um die im 2020 aufgegebenen Werke in Frankreich (CHF 16,3 Millionen) korrigiert, so dass die Vergleichbarkeit des Kerngeschäftes gewährleistet ist.

Über die Von Roll Holding AG: Als eines der ältesten Schweizer Industrieunternehmen, ist Von Roll Weltmarktführer für elektrische Isoliersysteme und entwickelt darüber hinaus innovative Verbundwerkstoffe für verschiedene industrielle Anwendungen. Die Von Roll Gruppe ist weltweit an 14 Standorten vertreten und beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken.

