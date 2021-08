Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse auch am zweiten Handelstag der Woche etwas zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Viertelprozent höher auf 15.892 Punkte. Er bleibt damit in Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16.030 Zählern.Für allgemein gute Stimmung sorgt die Meldung vom Montagnachmittag, dass der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer in den USA die vollständige Zulassung erhalten hat. BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...