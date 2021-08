The following instruments on XETRA do have their first trading 24.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.08.2021



Aktien



1 US91680M1071 Upstart Holdings Inc.

2 CA58501R1029 MedMira Inc.

3 SE0016278303 Oscar Properties Holding AB

4 CA3794333037 Global UAV Technologies Ltd.



Anleihen/ETF



1 DE000HLB2631 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

2 LU2300294589 AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI UCITS ETF DR

