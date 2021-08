DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Lanxess stärkt das Spezialchemie-Portfolio mit einer Übernahme im Biozid-Geschäft. Der MDAX-Konzern kauft laut Mitteilung das Microbial-Control-Geschäft vom US-Konzern International Flavors & Fragrances Inc (IFF). Durch die Akquisition entstehe einer der führenden globalen Anbieter von Bioziden. Für den Unternehmenswert von 1,3 Milliarden US-Dollar habe Lanxess eine Brückenfinanzierung vereinbart, die anschließend über Unternehmensanleihen abgelöst werden soll.

Das Microbial-Control-Geschäft umfasst zwei Produktionsstandorte in den USA und weltweit rund 270 Mitarbeiter. Der Bereich erzielt den weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von rund 450 Millionen Dollar bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 100 Millionen Dollar. Rund 75 Prozent des Umsatzes werden in Amerika und Asien erwirtschaftet.

"Mit den jüngsten Akquisitionen hat Lanxess attraktive Wachstumsmöglichkeiten geschaffen und priorisiert seine Kapitalzuteilung neu", so das Unternehmen. Das aktuell ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem ausstehenden Volumen von 463 Millionen Euro werde daher nicht fortgeführt. Die in dem Programm bisher rund 1,1 Millionen erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +3,6% gg Vm zuvor: -6,6% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.483,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.324,50 +0,1% Nikkei-225 27.757,96 +1,0% Hang-Seng-Index 25.512,68 +1,6% Kospi 3.055,70 -1,1% Shanghai-Composite 3.514,62 +1,1% S&P/ASX 200 7.508,00 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Dienstag geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien weiter nach oben. Beobachter erklären dies mit der Hoffnung auf steigende Impfquoten und eine weitere Eindämmung der Coronapandemie, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff von Biontech und Pfizer für Menschen ab 16 Jahren endgültig zugelassen hat. Leicht enttäuschende Einkaufsmanagerindizes linderten zudem die Befürchtung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik allzu rasch straffen könnte. An den chinesischen Börsen stützt zudem die Nachricht, dass am Montag keine neuen Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus gemeldet wurde, was darauf hindeutet, dass das Land bei der Bekämpfung der Pandemie erfolgreich ist. Pandemiebedingte Einschränkungen in China könnten schon bald gelockert werden, meint die Bank OCBC. Technologiewerte erholen sich in Hongkong weiter von ihrem jüngsten Ausverkauf, den die strengere Regulierung des Sektors durch die chinesische Regierung ausgelöst hatte. Alibaba Group gewinnen rund 5 Prozent, Tencent 4,6 Prozent und Meituan 9,4 Prozent. In Tokio verbessern sich Yamaha Corp. um 4,1 Prozent. Das Unternehmen will den Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung an Yamaha Motor zum Rückkauf von Aktien verwenden. Aktien der Ölbranche werden in der ganzen Region gekauft, nachdem sich die Ölpreise am Vortag kräftig erholt haben. In Tokio gewinnen Inpex 1,9 Prozent und Japan Petroleum Exploration 1,0 Prozent. CNOOC und Sinopec steigen in Hongkong um 1,2 und 2,5 Prozent. Woodside Petroleum und Oil Search legen in Australien um 3,4 und 2,2 Prozent zu. Die südkoreanische S-Oil verbessert sich um 1,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Überraschend starke Geschäftszahlen haben der Aktie von Palo Alto im nachbörslichen Handel am Montag zu einem Kurssprung von 10,4 Prozent verholfen. Das IT-Sicherheitsunternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn kräftig gesteigert und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr äußert sich die Gesellschaft zuversichtlich. Die Arbeit von zu Hause sei zur neuen Normalität geworden, hieß es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.335,84 +0,6% 215,76 +15,5% S&P-500 4.479,53 +0,9% 37,86 +19,3% Nasdaq-Comp. 14.942,65 +1,5% 227,99 +15,9% Nasdaq-100 15.312,82 +1,5% 220,25 +18,8% Mo. Fr. Umsatz NYSE (Aktien) 763 Mio 847 Mio Gewinner 2.281 2.372 Verlierer 1.062 949 Unverändert 162 147

Fester - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite erreichten neue Allzeithochs. Gut kam bei den Investoren an, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA den Corona-Impfstoff von Biontech (+9,6%) bzw. Pfizer (+2,4%) jetzt endgültig in den USA zugelassen hat. Mit der vollen Zulassung verbindet sich die Hoffnung, dass bislang zögernde Bevölkerungsgruppen zur Impfung ermutigt werden. Im Fahrwasser stiegen Moderna um 7,5 Prozent. Auch die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, jeweils für August, waren ganz nach dem Geschmack der Börsianer. Einerseits lagen sie mit Werten deutlich über 50 klar im Expansionsbereich, andererseits kamen sie unter den Prognosen herein und verminderten so die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik.

Pfizer erwirbt die restlichen Aktien von Trillium Therapeutics, die der Pharmakonzern noch nicht besaß. Die Trillium-Aktie schoss um 189 Prozent auf 17,59 Dollar nach oben. Boeing-Papiere stiegen um 3,2 Prozent. Der Konzern will nach Angaben informierter Kreise im Rahmen der geplanten 3,2 Milliarden US-Dollar schweren Spac-Börsenpläne von Virgin Orbit in das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson investieren. Die Paypal-Aktie gewann 1,5 Prozent. Der US-Zahlungsdienstleister führt in dieser Woche den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährung auch in Großbritannien ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,0 0,22 10,5 5 Jahre 0,77 -1,1 0,78 41,0 7 Jahre 1,04 -1,5 1,06 39,1 10 Jahre 1,25 -1,0 1,26 33,2 30 Jahre 1,87 0,4 1,87 22,5

Am Anleihemarkt kamen die Renditen im Vorgriff auf das Treffen in Jackson Hole zurück. Anleger erwarteten, dass Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise etwas taubenhafter auftreten könnte als bislang vermutet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1745 -0,0% 1,1746 1,1713 -3,8% EUR/JPY 128,95 +0,1% 128,84 128,76 +2,3% EUR/GBP 0,8548 -0,1% 0,8560 0,8585 -4,3% GBP/USD 1,3739 +0,1% 1,3723 1,3642 +0,5% USD/JPY 109,80 +0,1% 109,68 109,95 +6,4% USD/KRW 1166,85 -0,2% 1169,54 1174,53 +7,5% USD/CNY 6,4807 -0,0% 6,4815 6,4941 -0,7% USD/CNH 6,4801 +0,0% 6,4772 6,4963 -0,4% USD/HKD 7,7894 -0,0% 7,7924 7,7911 +0,5% AUD/USD 0,7227 +0,2% 0,7212 0,7155 -6,2% NZD/USD 0,6908 +0,3% 0,6889 0,6839 -3,8% Bitcoin BTC/USD 49.516,51 -0,1% 49.558,76 50.127,26 +70,5%

Der Euro legte zu, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone von einem fortgesetzt soliden Wachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor gezeugt haben. Im späten US-Handel stand der Euro bei 1,1733 Dollar, vor der Veröffentlichung lag er bei 1,1710. Der Dollar-Index verlor 0,6 Prozent. Der Bitcoin legte deutlich zu und überstieg zeitweise die Marke von 50.000 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,86 65,64 +0,3% 0,22 +37,2% Brent/ICE 69,02 68,75 +0,4% 0,27 +35,5%

Mit einem kräftigen Plus um über 5 Prozent zeigten sich die Ölpreise und holten damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Hier stütze der schwache Dollar, hieß es. Teilnehmer sprachen aber vor allem von einer Erholungsbewegung - Brent hatte seit Monatsbeginn rund 11 Prozent verloren, bei WTI waren es 13 Prozent. Übergeordnet belastete weiter die Sorge, dass eine Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Nachfrage mindern wird. Am Aktienmarkt legte der Energiesektor mit den festen Ölpreisen kräftig zu. Chevron steigerten sich um 2,6 Prozent, Exxon um 4,1 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,06 1.805,45 -0,2% -3,39 -5,1% Silber (Spot) 23,60 23,68 -0,3% -0,08 -10,6% Platin (Spot) 1.018,95 1.017,75 +0,1% +1,20 -4,8% Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,3% -0,01 +19,8%

Der Goldpreis rückte mit dem fallenden Dollar vor und überstieg die 1.800-Dollar-Marke. Auch die etwas geschwundene Wahrscheinlichkeit eines baldigen Taperings stützte das Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AFGHANISTAN

