Gold vs. Silber: Was hat mehr Potenzial?

Anzeige / Werbung

Gold und Silber laufen oft ähnlich, aber in unterschiedlicher Ausprägung

Technisch betrachtet ist Gold derzeit in einer weit stabileren Situation, als es Silber ist. Während bei Gold die 1800er-Marke zumindest vorerst wieder zurückerobert werden konnte, und damit eine "neutrale" Zone (1800 bis 1840$) erreicht ist, reagiert Silber bei den Erholungen der Metalle (auch Palladium und Platin fingen sich nach deren Sell-offs wieder deutlich) vergleichsweise wenig. Mit dem Unterschreiten der 25er-Marke verschlechterte sich die Ausgangslage. Und das in einer Zeit, in der Silber von Natur aus eher zur Schwäche neigt. August und September sind insgesamt noch recht unruhig. Saisonal ist Silber ab Mitte September wieder stärker.

Während Silber für eine technische Stabilisierung über 26 Dollar ansteigen müsste, liegt bei einem Ausbruch über die 1840er-Marke im Gold bereits ein technisches Kaufsignal gemäß unserer PowerBreakout-Logik vor. Gold müsste also knapp 2% ansteigen, Silber über 10 Prozent.

Die Gold/Silber-Ratio steigt jüngst wieder rasant an, was indiziert, dass Gold aktuell den Silberpreis mit einer enormen relativen Stärke outperformt. Gegenwärtig liegt die Gold-Silber-Ratio (Goldpreis: Silberpreis) bei 76. Gold ist also 76 mal so teuer, wie Silber. Ab einer Ratio von 82 wird es grundsätzlich attraktiver, antizyklisch Silber zu kaufen. Stellen Sie sich aber auf zeitliche und preisliche Varianzen ein. Wer den schnellen Trade möchte, wird hier nicht fündig werden. Es geht um eine mittel- bis langfristige Positionierung. Wir sprechen von 6-12 Monaten und mehr...

Fazit: Kurzfristig ist Gold stärker, als Silber. Mitte September ist ein guter Zeitpunkt, um auf eine Silber-Outperformance zu setzen, und ab einer Gold/Silber-Ratio von mehr als 82 wird es ebenfalls interessant.

Umgesetzt werden kann ein Engagement in diesen Märkten zum Beispiel mit folgenden Produkten von Morgan Stanley:

Markt: Silber

Typ: Long

WKN: MC9EZR

Basis = Knockout: 15,7294$

Markt: Gold

Typ: Long

WKN: MA5H06

Basis = Knockout: 1637,2429$

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952