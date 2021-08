Marktkommentar - Notenbanken Von Mondher Bettaieb-Loriot, Head of Corporate Bonds bei Vontobel Asset Management: Das jährliche Sommersymposium der US-Notenbank in Wyoming stellt einen wichtigen Datenpunkt für die Finanzmärkte dar, da es wertvolle Anhaltspunkte für die geldpolitischen Maßnahmen der Fed in den folgenden zwölf Monaten liefert. Dieses Jahr wird keine Ausnahme sein, und die Anlegergemeinschaft sollte genau hinhören. In der Regel tut sie das jedoch nicht, was einerseits zu Marktvolatilität, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...