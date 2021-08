Nach dreiwöchiger Produktionsruhe startet bei VWN in Hannover wieder die Produktion des T6.1. In der Pause wurde das Werk umfassend auf die Serienfertigung des neuen Multivan sowie die Integration der ID. Buzz-Fertigung vorbereitet. Volkswagen hat am 23. August nach dreiwöchiger Sommerpause wieder mit der Produktion im Werk Hannover gestartet. Während des Urlaubskorridors nutzte man am Standort Stöcken die Zeit für umfassende Bauarbeiten. Bereits Ende des vergangenen Jahres erklärte Volkswagen das niedersächsische Werk zum Mehrmarken-Standort. Über 450 einzelne Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen ...

