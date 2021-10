DJ Volkswagen Nutzfahrzeuge für das Gesamtjahr zuversichtlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen der weltweit angespannten Situation in der Zulieferkette, insbesondere bei Halbleitern, hat die positive Entwicklung des ersten Halbjahres bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in den Folgemonaten etwas an Fahrt verloren. Michael Obrowski, Markenvorstand für Finanzen und IT bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, zeigt sich für das Gesamtjahr aber dennoch zuversichtlich.

"Dank unseres im vergangenen Jahr gestarteten Kostenprogramms und dem starken Gebrauchtwagengeschäft konnten die negativen Volumeneffekte aus der Halbleiterkrise überkompensiert werden. Wir sind zuversichtlich diese Entwicklung auch im Ergebnis des Gesamtjahres 2021 wiederzufinden", sagte der Manager.

Am Donnerstag hat der Mutterkonzern Volkswagen wegen der Versorgungsengpässe und den Lieferausfällen bei elektronischen Bauteilen die Schätzung für die Auslieferungen gesenkt. Diese dürften im laufenden Jahr nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Zuvor hatte der Konzern erwartet, dass der Absatz spürbar über dem Vorjahresniveau liegen dürfte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 03:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.