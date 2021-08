Sitz der Schweizer Tochtergesellschaft ist Zürich

Beat Frühauf übernimmt Betreuung der professionellen Investoren im Schweizer Markt

Golding Capital Partners GmbH, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, expandiert in die Schweiz. Leiter des neuen Zürcher Büros ist seit Anfang August Beat Frühauf, der in seiner Position als Managing Director, Head of Switzerland die Betreuung der professionellen Anleger übernimmt. Golding Capital Partners gilt in Deutschland mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 11 Milliarden Euro und über zwanzig Jahren Markterfahrung als einer der renommiertesten Anbieter von Privatmarktanlagen für professionelle Investoren mit Fokus auf Private Debt, Infrastruktur sowie Private Equity. Derzeit wird zusätzlich eine eigene Impact-Investing-Sparte aufgebaut. Künftig können professionelle Schweizer Investoren über die Zürcher Niederlassung von der erwiesenen Expertise für Privatmarktanlagen profitieren. Private Markets erfreuen sich auch in der Schweiz dank attraktiver Renditen und breiter Diversifikation einer steigenden Beliebtheit.

"Mit einer eigenen Repräsentanz in Zürich forcieren wir unser bestehendes Engagement in der Schweiz, weil wir ein enormes Nachfragepotenzial insbesondere im Bereich Infrastruktur und Private Debt sehen. Gerade infolge der erweiterten BVV2-Verordnung möchten viele hiesige Anleger ihre Allokation in Infrastruktur-Assets steigern und breiter diversifizieren explizit auch auf Ebene des Fondsmanagements. Wir wollen unseren langjährigen Alternatives-Track-Record möglichst vielen professionellen Investoren zugänglich machen und messen dem Schweizer Markt strategisch eine enorme Bedeutung bei", sagt Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer der Golding Capital Partners GmbH.

"Durch die Eröffnung unseres Zürcher Büros stellen wir unmittelbare Nähe als Basis für eine persönliche und vertrauensvolle Betreuung für Schweizer Investoren her", ergänzt Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner der Golding Capital Partners GmbH. "Mit Beat Frühauf konnten wir einen erfahrenen, lokal vernetzten Experten für die speziellen Bedürfnisse Schweizer Investoren gewinnen. Insbesondere den zahlreichen kleineren und mittelgroßen professionellen Anlegern bieten wir mit unseren erprobten Dachfonds maximale Multi-Asset-Streuung bei begrenztem Anlagevolumen. Aber ebenso können Investoren einen spezifischen Managed-Account oder einen Co-Investmentfonds in den etablierten Assetklassen bei uns wählen. Dabei holen wir den einzelnen Investor stets dort ab, wo er sich befindet, und sprechen seine Sprache", resümiert Theile-Ochel.

Beat Frühauf blickt auf mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Betreuung Schweizer Investoren zurück. Zuletzt war er bei der BNP Paribas Schweiz AG als Leiter THEAM Quant Fonds Schweiz für die Leitung sämtlicher Kundensegmente und des Verkaufsteams zuständig. Zuvor war er bei der BlackRock Asset Management Schweiz AG als Leiter iShares für institutionelle Kunden mit Fokus auf Anlagelösungen für Pensionskassen und Versicherungen sowie nachhaltige Anlagen verantwortlich.

Weitere berufliche Stationen umfassten 14 Jahre in der UBS Investment Bank in Zürich im Sales-Bereich für Derivate und strukturierte Produkte sowie im Sales-Bereich für Schweizer Aktien für Pensionskassen, Family Offices und Banken. Weitere drei Jahre war Frühauf bei PriceWaterhouseCoopers in Zürich im Audit tätig. Der gelernte Bankkaufmann verfügt über einen Abschluss als Betriebsökonom und ist eidgenössischer Diplom-Finanzanalyst und Portfoliomanager (CIIA).

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Debt, Private Equity und Impact. Mit einem Team von mehr als 130 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, Zürich, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 11 Milliarden Euro. Zu den mehr als 200 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI).

