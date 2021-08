Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit etwas höheren Notierungen in den Handel starten. Knapp eine Stunde vor Sitzungsbeginn tendierte eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,3 Prozent höher. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn freundlich erwartet. Zuvor hatten bereits die Märkte in den USA und Asien positive Vorgaben geliefert. Im weiteren Wochenverlauf richtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...