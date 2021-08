DJ Deutsches BIP-Wachstum für zweites Quartal nach oben revidiert

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 etwas stärker gewachsen als zunächst berichtet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um revidiert 1,6 (vorläufig: 1,5) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Bestätigung des vorläufigen Wertes gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das kalenderbereinigte BIP um revidiert 9,4 (vorläufig: 9,2) Prozent höher. Auch in dieser Betrachtung hatten die Volkswirte mit einer Bestätigung der vorläufigen Meldung gerechnet. Gegenüber dem vierten Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, war die Wirtschaftsleistung noch um 3,3 Prozent geringer.

Bedingt durch die zunehmenden Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde im zweiten Quartal deutlich mehr konsumiert als zu Beginn des Jahres. Die privaten Konsumausgaben waren um 3,2 Prozent höher als im ersten Quartal, der Staat erhöhte seine Konsumausgaben um 1,8 Prozent.

Es wurde auch etwas mehr investiert als zu Jahresbeginn: Die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - sind um 0,3 Prozent gestiegen. Auch die Bauinvestitionen erhöhten sich um 0,3 Prozent.

Auch der Handel mit dem Ausland nahm zu: Im zweiten Quartal 2021 wurden 0,5 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im ersten Quartal. Die Importe legten um 2,1 Prozent zu.

Die Wirtschaftsleistung wurde im zweiten Quartal von rund 44,7 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Damit blieb die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 nahezu unverändert.

Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person erhöhte sich nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal kräftig um 6,8 Prozent.

