Amazon, größter Cloud-Computing-Anbieter der Welt, arbeitet an einem eigenen Quantencomputer. An der Börse kommt das gut an, die Aktie gewann am Montag zwei Prozent auf 3.265,87 Dollar und kratzt damit wieder an der bedeutenden 200-Tage-Linie (3.276,73 Dollar). Gewinnt der Titel endlich wieder Momentum?"Wir haben ein internes Projekt, einen eigenen Quantencomputer zu bauen, Software und Algorithmen dafür zu entwickeln", so Oskar Painter, Chef des Quantenhardware-Teams bei Amazon Web Services (AWS), ...

