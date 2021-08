Positive Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Handelsplätzen unterstützen am Dienstag den DAX und sorgen im frühen Geschäft für leicht steigende Kurse. In New York waren die führenden Indizes am Montag auf Rekordniveau gestiegen, nachdem - so die Einschätzung vieler Marktbeobachter - die FDA den Impfstoff von BioNTech/Pfizer regulär zugelassen hatte. In der laufenden Handelswoche liegt der Fokus der Anleger weiter auf dem Treffen der US-Zentralbanker in Jackson Hole am Freitag. Alle ...

