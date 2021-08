Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in der Türkei stieg im Juli überraschend kräftig und erreichte fast 19% p.a., so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Etwaige Zinssenkungen der Notenbank seien damit in weitere Ferne gerückt. Trotz des Drucks, den Präsident Erdogan diesbezüglich weiterhin ausübe, sei die Zentralbank bislang standhaft geblieben und habe auch beim Augustmeeting den Leitzins nicht gesenkt. Mit 19% entspreche er aber ohnehin gerade einmal der aktuellen Inflationsrate und diese könnte in den kommenden Monaten weiter anziehen. Zugleich hätten etliche Analysten, aber auch türkische Regierungsvertreter die Wachstumsprognose der türkischen Wirtschaft für 2021 neuerlich nach oben korrigiert, auf nunmehr rund 8%. Die rosigen Wachstumszahlen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Türken die Situation alles andere als zuversichtlich beurteilen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...