Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse gemessen am SMI wird am Dienstag im frühen Handel minimal tiefer erwartet. Der Hauptgrund dafür sind Abgaben beim Schwergewicht Novartis nach einem Studienmisserfolg. Das Gros der Titel wird hingegen leicht höher gesehen und der Leitindex dürfte somit in Tuchfühlung zur 12'500-Punkte-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...