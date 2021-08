Nachdem der Bitcoin zu Wochenbeginn die 50.000-Dollar-Marke zurückerobert hat, lässt es die digitale Leitwährung nun ruhiger angehen und konsolidiert die jüngsten Kursgewinne knapp unterhalb der psychologisch wichtigen Marke. Auch der breite Kryptomarkt pausiert am Dienstagvormittag, doch auch in diesem Umfeld gibt es deutliche Gewinner.In den Top 10 nach Marktkapitalisierung sticht am Dienstagvormittag vor allem ein Coin positiv hervor: Solana legt als Top-Performer auf 24-Stunden-Sicht fast sechs ...

