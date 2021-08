DJ Nicht funktionierende WLAN-Netzwerke gefährden Produktivität in Unternehmen - 100% WLAN jeden Tag - Profi-Workshop bei eudisa für IT-Experten und Netzwerkverantwortliche

München (pts013/24.08.2021/09:10) - Unternehmen brauchen eine stabile und jederzeit funktionierende Wi-Fi-Lösung für ihr Unternehmensnetzwerk. Seit Corona sind auch die allerletzten Unternehmer und Netzwerkverantwortliche auf den Digitalzug aufgesprungen und rüsten ihre Firmennetzwerke auf. Dabei wird natürlich auch auf drahtlose Datenübertragung gesetzt. Aber nicht jeder IT-Experte ist auch geschult in der ausfallsicheren Installation und perfekten Funkausleuchtung, Inbetriebnahme und Optimierung von WLAN-Anwendungen. Die WLAN-Ausfallquoten sind noch zu hoch und müssen rasch minimiert werden. Die eudisa GmbH bietet daher in den kommenden Monaten laufend Workshops und Webinare, um perfekte WLAN-Installationen in deutschen Unternehmen zu garantieren. Egal, ob erfahrener IT-Experte, WLAN-Techniker, Projektleiter, Planer, Elektroinstallateure oder Netzwerkbesitzer. Bei den Workshops gibt es neue Techniken zu lernen und mit Sicherheit auch neue Best Practices, die man dann sofort zur Optimierung des eigenen WLAN-Netzwerkes nutzen kann. Freie Plätze und Anmeldung unter: Workshop WLAN Perfekt! https://www.eudisa.com/wissen/wlan/ einstieg-fortgeschrittene-welt-wlan oder kostenfreie Webinare: https://www.eudisa.com/wissen/wlan

Know-how, um zuverlässige, stabile und leistungsstarke Netzwerke aufzubauen

Ständige WLAN-Nutzung ist heute nahezu unverzichtbar! Es gibt keine Alternative zu drahtloser Konnektivität mit WLAN-Anwendungen. Dafür braucht es aber die entsprechenden Netzwerke, Planung und Einrichtung und exakte Funkausleuchtung, moderne Messtechnik zur Planung und der notwendigen Dokumentation. Eine WLAN-Installation ist heute rund 5 Jahre im Einsatz, daher ist es besser bereits heute eine größere Bandbreite vorzusehen, und den immer mehr werdenden WLAN-Nutzern schnellen Zugang zu E-Mail, Internet und auf die Unternehmensdaten zu gewährleisten.

Von der Maxwellschen Gleichung zum Vollprofi für WLAN in 3 Tagen!

In den eudisa-Workshops wird alles gelehrt und in der Praxis vorgezeigt, was für die Einrichtung eines WLAN-Netzwerks von Belang ist. "Wir haben das Ziel, unsere Kunden und Teilnehmer so auszubilden, dass sie WLAN in seiner vollen Komplixität auch wirklich verstehen und umsetzen können. Die Workshops wurden aus jahrelanger Erfahrung für Praktiker in Unternehmen entwickelt", so eudisa-Geschäftsführer Ulrich Diehl. Dieser Workshop zeigt auch den richtigen Einsatz der aktuellen Messgeräte, um WLAN-Netzwerke systematisch und professionell planen, errichten und betreiben zu können: z.B. Ekahau Wi-Fi Design Tools (Ekahau Pro, Ekahau Connect, Sidekick und Ekahau analyzer), netAlly Wi-Fi Design Tools (AirMagnet Planner, AirMagnet Survey PRO, AirMagnet Wifi Analyzer PRO, AirMagnet Spectum XT, , EtherScope; AirCheck G2etc.

Keine Theorie, sondern Wissen aus der Praxis für die Praxis!

eudisa-Workoshop-Themen: * Grundlagen zum tieferen Verständnis eines WLAN * Definition und Anforderungsprofil eines WLAN * Erstellen Sie ein großartiges Design basierend auf Ihren Anforderungen, Inbetriebnahme und Optimierung eines WLAN * Leistungsvalidierung mit kalibrierter Messhardware, wie z.B. Sidekick oder Aircheck G2 * Aufrechterhaltung eines hervorragenden WLAN mit regelmäßigen Gesundheitschecks * Verwendung von Ekahau-Site Survey Pro oder netAlly/AirMagnet Pro bei jedem Schritt, um Prozesse zu vereinfachen und bessere Ergebnisse zu erzielen u.v.m.

Ziel: 100% funktionierende WLAN-Anwendungen an 365 Tagen im Jahr!

Zielgruppen: IT-Experten, WLAN-Techniker, Projektleiter, Planer, Elektroinstallateure, Netzwerkbesitzer, Netzwerkverantwortliche und Einkäufer

Anmeldung und Termine für Workshops im Oktober, November und Dezember unter: Workshops: https://www.eudisa.com/wissen/wlan/einstieg-fortgeschrittene-welt-wlan Kostenfreie Webinare: https://www.eudisa.com/wissen/wlan

eudisa GmbH Die Experten für test & measurement

Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49-89-904 10 11 - 12 info@eudisa.com https://www.eudisa.com

