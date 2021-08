Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim erholt sich nur schleppend von den Folgen der Coronakrise. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz zwar auf mehr als das Dreifache auf 45,7 Millionen Euro, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in München mitteilte. An der Börse stabilisierte sich die Aktie von CTS Eventim zuletzt.Vom Vorkrisenniveau mit mehr als 400 Millionen Euro Umsatz zwischen April und Ende ...

