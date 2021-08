Nach dem positiven Wochenauftakt stehen auch am Dienstag die Vorzeichen beim DAX auf grün. Nach neuen Rekorden an der Wall Street kämpft der deutsche Leitindex aber weiter mit der 15.900-Punkte-Marke. Doch mit dem Rückenwind aus Übersee dürfte eine neue Attacke in Richtung 16.000 Zähler bald möglich sein.Die Angst vor einer strafferen Geldpolitik und steigende Corona-Zahlen in vielen Ländern sorgen zwar weiter für Unsicherheit. Doch die fehlenden Alternativen zu Aktien und die starke wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...