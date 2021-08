DJ MÄRKTE EUROPA/Knappe Aufschläge bei Aktien im frühen Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute Laune an Europas Börsen hält im frühen Handel am Dienstag an. Die am Vortag weltweit veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes zeigten weniger boomhafte Züge der Wirtschaft als erwartet. Dadurch nimmt aber auch der Druck auf die US-Notenbank zum "Tapering" ab. Positiv wird die Aufwärtsrevision des deutschen BIP zum zweiten Quartal zur Kenntnis genommen. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.886 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.188 nach oben.

US-Arbeitgeber drängen verstärkt auf Impfpflicht

Gleichzeitig sendet die FDA-Zulassung des Biontech-Impfstoffs ein positives Signal aus. Damit ist die Rechtssicherheit für Arbeitgeber verbunden, die nun Impfungen für ihre Angestellen verpflichtend machen können. Erwartet wird dies bei Krankenhäusern, öffentlichem Dienst, Hotel- und Gastronomiebetrieben und Ähnlichem. Impfverweigerern kann gleichzeitig der Eintritt verwehrt werden. Die Hoffnung ist groß, dass damit die Ausbreitung der Delta-Variante gebremst wird, die praktisch nur noch von Nichtgeimpften verbreitet wird.

Die Nachrichtenlage bei Unternehmen ist dünn. Als "überraschend, aber passend" wird im Handel die Lanxess-Ankündigung gewertet, einen Geschäftsbereich des Symrise-Konkurrenten International Flavors & Fragrances (IFF) zu kaufen. "Lanxess ist mehr mit industrienahen Bereichen im Blick als mit Verbraucherprodukten", kommentiert ein Händler.

Lanxess übernimmt nun das Microbial-Control-Geschäft von IFF um das Geschäft mit Desinfektionsmitteln auszubauen. Damit soll ein weltweit führender Anbieter von Biozid-Produkten geschaffen werden. Der Unternehmenswert liegt laut Lanxess bei 1,3 Milliarden Dollar. Lanxess steigen im frühen Geschäft um 0,7 Prozent.

Gewinnmitnahmen zeigen sich am Dienstagmorgen bei Dermapharm. Die Aktien fallen nach Zahlenausweis zum ersten Halbjahr um 3,2 Prozent. Verkäufer seien wohl Anleger, die auf eine Prognoseerhöhung gesetzt hätten, kommentiert ein Händler. Ansonsten sei der scharfe Aufwärtstrend ungebrochen, die Geschäftszahlen unterlegten dies positiv. Marge und Gewinn stiegen kräftig. Sowohl Eigenprodukte als auch die Kooperation mit Biontech zahlten sich aus.

CTS schafft Rückkehr in die Gewinnzone

Als "ganz ok im Rahmen des Möglichen" werden die Geschäftszahlen von CTS Eventim (+0,7%) im Handel aufgenommen. Wenigstens sei eine Rückkehr in die Gewinnzone geschafft worden, der Gewinn im zweiten Quartal übersteige dazu den Verlust des Vorjahresquartals. Dass das Unternehmen noch immer keine Prognose abgeben wolle, sei verständlich. Schließlich sei noch immer nicht absehbar, wie es mit Corona und Großveranstaltungen weitergehe, vor allem mit Blick auf den Winter und die sichere Nutzung von Hallen und Innenräumen, heißt es im Handel.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.187,97 +0,3% 11,55 +17,9% Stoxx-50 3.638,91 +0,1% 3,64 +17,1% DAX 15.885,51 +0,2% 32,72 +15,8% MDAX 36.134,15 +0,5% 186,58 +17,3% TecDAX 3.935,81 +0,6% 21,81 +22,5% SDAX 16.980,77 +0,5% 76,77 +15,0% FTSE 7.113,85 +0,1% 4,83 +10,0% CAC 6.694,85 +0,2% 11,75 +20,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 0 +0,09 US-Zehnjahresrendite 1,27 +0,01 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1738 -0,1% 1,1745 1,1737 -3,9% EUR/JPY 128,85 +0,0% 128,94 128,88 +2,2% EUR/CHF 1,0712 -0,1% 1,0721 1,0724 -0,9% EUR/GBP 0,8558 -0,0% 0,8544 0,8555 -4,2% USD/JPY 109,76 +0,1% 109,79 109,80 +6,3% GBP/USD 1,3717 -0,0% 1,3746 1,3718 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4794 +0,0% 6,4780 6,4826 -0,4% Bitcoin BTC/USD 49.757,51 +0,4% 49.688,26 49.835,51 +71,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,98 65,64 +0,5% 0,34 +37,4% Brent/ICE 69,22 68,75 +0,7% 0,47 +35,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.801,96 1.805,45 -0,2% -3,49 -5,1% Silber (Spot) 23,62 23,68 -0,2% -0,05 -10,5% Platin (Spot) 1.014,93 1.017,75 -0,3% -2,83 -5,2% Kupfer-Future 4,20 4,24 -0,8% -0,04 +19,1% ===

