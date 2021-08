DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken AG vollzieht Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta018/24.08.2021/10:04) - Nach erfolgreichem Abschluss der Platzierung der insgesamt 6.942.043 Aktien im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland wurde die Kapitalerhöhung der 7C Solarparken AG im Handelsregister am 19. August 2021 eingetragen.

Den Investoren, denen Aktien zugeteilt wurden, werden diese voraussichtlich am 24. oder 25. August 2021 geliefert. Im Rahmen der Börsenzulassung der neuen Aktien erfolgt eine Teilzulassung von 5.820.096 neuen, aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien unter der ISIN DE000A11QW68. Die restlichen 1.121.947 neuen Aktien unterliegen einer Lock-up-Vereinbarung, aufgrund derer eine Veräußerung für einen Zeitraum von 6 Monaten ausgeschlossen ist. Wegen dieser Lock-up-Erklärung, die durch den Vorstand Herrn Steven De Proost abgegeben wurde, werden die 1.121.947 nicht zugelassenen Aktien in einer getrennten ISIN (DE000A3E5DN3) verbucht und nicht zum Börsenhandel zugelassen.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung bildet das Eigenkapital für den Ausbau des Konzernanlagenportfolios auf 500 MWp, davon 400 MWp Anlagen im Eigentum des Konzerns. Darüber hinaus sollte das vorgenannte Ausbauziel durch die Kapitalerhöhung nunmehr bis Ende 2022 anstatt bis Ende 2023 erfolgreich umgesetzt werden können.

Aussender: 7C Solarparken AG

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

