Coburg (ots) -- Havarierte Kfz: 95 Prozent Totalschäden- Kfz-Versicherer organisiert Entsorgung und Abmeldung- Mobilität wiederherstellen: Unterstützung beim AutokaufCoburg (ots) - Es ist eine Flutkatastrophe ungekannten Ausmaßes. Nicht allein Häuser und Infrastruktur wurden zerstört. Die Überschwemmungen beschädigten und zerstörten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch tausende von Autos. Insgesamt wurden der HUK-COBURG von ihren Kunden bisher 7.500 Kasko-Schäden gemeldet. Um die Vielzahl der Schäden möglichst schnell und wohnortnah zu regulieren, startete die HUK-COBURG bereits ab dem 2. August mit neun Sammelbesichtigungsplätzen. Zum Video: https://youtu.be/plBlYhjj7iwNachdem mittlerweile ein Großteil der Schäden begutachtet ist, stehen aktuell noch drei Plätze zur Verfügung.- Neuenahr-Ahrweiler (Plaidt)- Euskirchen- Bad MünstereifelDie meisten Fahrzeuge waren und sind fahruntüchtig, deshalb holen beauftragte Dienstleister die Autos ab und bringen sie zur Besichtigung. Nachdem Sachverständige die jeweilige Schadenhöhe festgestellt haben, erfolgt die Regulierung oder es schließen sich weitere Maßnahmen an, bei der die HUK-COBURG ihre Kunden unterstützt, z.B. bei der Reparatur oder Entsorgung des alten Fahrzeuges und bei der Wiederbeschaffung eines neuen Wagens.95 Prozent der bisher erledigten Kfz-Schäden sind Totalschäden. Auf Kundenwunsch veranlasst der Kfz-Versicherer nach der Begutachtung sofort die Auszahlung des Wiederbeschaffungswertes und den Aufkauf des Autos durch die Firma COPART. Der Kunde muss sich nicht - wie eigentlich üblich - selbst um die Entsorgung bzw. die Restwertvermarktung seines Fahrzeugs kümmern. Mit der berechenbaren Entschädigungsleistung in der Hand kann er sich auf den Kauf eines Ersatzfahrzeugs konzentrieren. Mehr als 90 Prozent der Kunden nutzen diesen Service.Zusätzlich organisiert die HUK-COBURG auch die Abmeldung des Fahrzeugs, selbst wenn Dokumente oder Kennzeichen fehlen.Auch Kunden, die nach einem Totalschaden schnell wieder mobil werden möchten, unterstützt der Kfz-Versicherer. Er unterhält Kooperationen mit großen Autohandelsgruppen, von denen seine Kunden jetzt profitieren können. Es besteht die Möglichkeit - günstig und unkompliziert - hochwertige Ersatzfahrzeuge für die Versicherungsnehmer zu organisieren. Die Kunden haben Zugriff auf ein breites Fahrzeugangebot über alle Marken hinweg. Ist die Entscheidung für ein Fahrzeug gefallen, wird es durch den Verkäufer zugelassen und in die Region bzw. wenn möglich direkt vor die Haustür geliefert. Zulassung und Auslieferung erfolgen kostenfrei.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/sammelbesichtigung.html