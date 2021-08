PANTALEON Films, eine 100-prozentige Filmproduktionstochter der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7), und Zack Snyders Produktionsfirma The Stone Quarry Production präsentieren: ARMY OF THIEVES. Das exklusiv für Netflix koproduzierte Spin-off aus dem ARMY OF THE DEAD-Universum von Zack Snyder wird ab dem 29. Oktober 2021 weltweit auf dem Streamingdienst Netflix verfügbar sein. Matthias Schweighöfer übernimmt die Hauptrolle des Safe-Knackers Ludwig Dieter und führte Regie. Bereits ARMY OF THE DEAD erreichte bei Netflix Rekorde: Nach nur einer Woche hatte der Film mehr als 72 Millionen Haushalte weltweit ...

