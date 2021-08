Von der Satelittenfirma Spire Global hatte ich dir im März 2021 berichtet (lies hier) - damals hat der Gründer und CEO Peter (Platzer) den Börsengang mittels SPAC angekündigt. Jetzt ist die Fusionierung mit dem Börsenmantel Navsight Holdings vollbracht und Spire an der Börse in New York notiert. Today Spire has hit our next milestone and became a public company! A sincere thank you to our team, customers, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...