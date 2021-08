Mainz (ots) -Sonntag, 29. August 2021,18.30 UhrErstausstrahlung"Alles ist Skulptur", titelt die Ausstellung zu Joseph Beuys (1921-1986) und seinem Vorbild Wilhelm Lehmbruck, die noch bis 1. November 2021 im Lehmbruck Museum Duisburg zu sehen ist. 3sat-Moderator Markus Brock besucht im "Museums-Check" am Sonntag, 29. August 2021, 18.30 Uhr, das Museum mit seiner bedeutenden Sammlung internationaler Skulptur und Malerei und begrüßt als Gast Stefan Hunstein. Beim Rundgang durchs Museum erinnert sich der Schauspieler an eine persönliche Begegnung mit Joseph Beuys.Joseph Beuys würde 2021 seinen 100. Geburtstag feiern. Kurz vor seinem Tod 1986 bedankte er sich in einer legendären Rede in Duisburg bei seinem "Lehrer" Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), dessen Werke ihn inspirierten. Beide waren davon überzeugt, dass eine Skulptur die Kraft habe, die Welt zum Besseren zu verändern. Das Lehmbruck Museum beheimatet den Nachlass des bedeutenden Bildhauers der Moderne mit mehr als 1100 Arbeiten. Ausgehend von Lehmbrucks Werk wurde das Museum im Laufe seiner Geschichte zum Zentrum internationaler Skulptur und Malerei. Der Sohn von Wilhelm Lehmbruck, Manfred Lehmbruck, entwarf den 1964 eröffneten Museumsbau und auch seine Erweiterung in den 1980er-Jahren.Die herausragende Sammlung umfasst unter anderem Skulpturen von Alberto Giacometti, Henry Moore, Niki de Saint Phalle und Rebecca Horn sowie wichtige Werke deutscher Malerei und Grafik von der Jahrhundertwende bis in die 1960er-Jahre, darunter Gemälde von August Macke, Max Pechstein und Oskar Kokoschka. Umgeben ist das Museum vom weitläufigen Kantpark. Hier kann man zwischen Großskulpturen von Wilhelm Lehmbruck, Meret Oppenheim bis zu Tony Cragg spazieren gehen.Stefan Hunsfeld, 1957 in Kassel geboren, ist nicht nur erfolgreicher Theater- und Filmschauspieler, sondern auch preisgekrönter Fotograf. Ende der 1970er-Jahre lernte er Joseph Beuys kennen, als dieser bei seinen Eltern zu Gast war.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheckWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5001349