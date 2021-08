Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Börsen schaut man am Freitag nach Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Unter der Regie der Federal Reserve Bank of Kansas City finde das Jackson Hole Economic Symposium, ein jährliches Treffen internationaler Notenbanker und Wirtschaftsexperten, statt. Die in diesem Jahr virtuelle Veranstaltung stehe unter dem Motto "Macroeconomic Policy in an Uneven Economy" und adressiere damit ein aus der Coronakrise resultierendes volkswirtschaftliches Kernprobleme: nämlich die ungleiche Erholung von der pandemiebedingten Rezession. Auch der IWF, die OECD und andere Organisationen hätten bereits darauf hingewiesen, dass die Weltwirtschaft in den letzten Monaten ökonomisch divergenter geworden sei. Wirtschaftlich stärkere Volkswirtschaften hätten den Abschwung aufgrund deutlich massiverer fiskal- und geldpolitischer Interventionen stärker abfedern können und würden sich entsprechend sehr viel schneller als viele Schwellenländer erholen, die teilweise noch immer sehr geringe Corona-Impfquoten vorweisen würden. ...

