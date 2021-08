Der Deutsche Aktienindex hat sich von der jüngsten Mini-Korrektur sehr zügig erholt und notiert bereits wieder nur noch unwesentlich unter seinen Rekordständen. Auch wenn die Konsolidierung weiter geht, hat sie dadurch klar an Schärfe verloren. Von Andreas Büchler. Der DAX bewegt sich weiterhin in der oberen Hälfte seiner sich ausweitenden Seitwärtsbewegung (rote Geraden), in der er nach Norden Luft ...

