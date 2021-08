Während die Erholung der Weltwirtschaft vom Corona-bedingten Einbruch auch die Firmenübernahmen weltweit beflügelt und sowohl bei Anzahl der Transaktionen als auch beim Volumen neue Spitzenwerte erreicht werden, hinterlässt der globale M&A-Boom in Österreich kaum Spuren. Die Anzahl der Transaktionen stieg in Österreich im ersten Halbjahr 2021 von 133 auf 147, was ungefähr dem Niveau vor der Corona-Krise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...