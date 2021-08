Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zulegen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 69,47 US-Dollar und somit 1,05 Prozent mehr als am Vorabend. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Plus von 0,99 Prozent auf 66,17 Dollar das Barrel."Wie es scheint, haben die in der letzten Woche noch vorherrschenden Nachfragesorgen zumindest vorerst ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...