Inseego Corp. (Nasdaq: INSG), ein führender Anbieter von 5G- und IoT-Device-to-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass sein globaler Kundenstamm mit der Einführung seines mobilen 5G-Hotspots MiFi M2000 für Sunrise UPC Schweiz, jetzt Teil von Liberty Global (Nasdaq: LBTYA), weiter wächst. Die Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um den preisgekrönten MiFi M2000 den Kunden im 5G-Netz von Sunrise UPC zur Verfügung zu stellen und ihnen somit unvergleichliche Konnektivität für unterwegs zu bieten, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit.

Der MiFi M2000 nutzt das volle Potenzial des 5G-Netzes von Sunrise UPC, indem es Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz und Wi-Fi für bis zu 30 Geräte bietet. Neben 5G bietet er ein Fallback auf modernes 4G-LTE (Cat. 22) für einen zuverlässigen Internetzugang überall im landesweiten Netz von Sunrise UPC. Dank des fortschrittlichen Antennendesigns von Inseego erzeugt der M2000 auch am Rande des Netzes ein starkes Signal und eignet sich daher nicht nur für den Einsatz in Städten, sondern auch entlang von Autobahnen, in Skigebieten, auf Berghütten und an Seeufern sowie an anderen ländlichen Standorten.

«Die Konnektivitätslösungen von Inseego sind weithin für ihre hervorragende Leistung, Sicherheit und Qualität bekannt. Wir freuen uns, unseren Kunden dieses neue 5G-Produkt anbieten zu können», so Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer bei Sunrise UPC. «Geschäfts- und Privatkunden profitieren gleichermassen von schnellerem und zuverlässigerem Internet, Videokonferenzen, Medienstreaming und Dateiübertragungen nahezu überall.»

«Die wachsende Nachfrage nach den leistungsstarken 5G-Produkten von Inseego ist ein Beweis für die Innovation, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die wir in jede unserer Lösungen einfliessen lassen», so Simon Rayne, Senior Vice President und Managing Director, UK, EMEA, and Asia-Pacific bei Inseego. «Wir sind stolz darauf, dass sich Sunrise UPC für den MiFi M2000 entschieden hat, um seinen Kunden Zugang zum 5G-Netz zu verschaffen und innovative Anwendungen in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Unterhaltung und anderen Branchen zu ermöglichen.»

Aussergewöhnliche Signalleistung in Innenräumen, im Freien und an abgelegenen Standorten

Der Inseego 5G MiFi M2000 ermöglicht Gigabit-plus*-Datengeschwindigkeiten in 6-GHz-Sub-Bändern. Darüber hinaus unterstützt es neue Anwendungen, die eine extrem niedrige Latenzzeit erfordern, wie sie die 5G-Technologie ermöglicht. Der M2000 bietet ein zuverlässiges und sicheres 5G-Erlebnis und ermöglicht den Kunden von Sunrise UPC folgendes:

Schnelleren Durchsatz mit Wi-Fi 6 - Der 5G MiFi M2000 nutzt die effiziente, simultane Dualband-Technologie Wi-Fi 6, die im Vergleich zu Wi-Fi 5 einen bis zu viermal höherem Durchsatz pro Benutzer* und deutlich höhere Geschwindigkeiten für verbundene Geräte bietet. Er gewährleistet sichere Verbindungen für bis zu 30 Wi-Fi-fähige Geräte.

- Der 5G MiFi M2000 nutzt die effiziente, simultane Dualband-Technologie Wi-Fi 6, die im Vergleich zu Wi-Fi 5 einen bis zu viermal höherem Durchsatz pro Benutzer* und deutlich höhere Geschwindigkeiten für verbundene Geräte bietet. Er gewährleistet sichere Verbindungen für bis zu 30 Wi-Fi-fähige Geräte. Verbindungsherstellung mit Sicherheit auf Unternehmensniveau - Die in den USA entworfene und entwickelte 5G MiFi M2000-Serie bietet mehrere Schutzschichten mit dem neuesten Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll WPA 3, fortschrittlicher Verschlüsselung, Hackerschutz, Kennwortschutz, Gast-Wi-Fi-Netzwerk, VPN-Passthrough und Open VPN.

- Die in den USA entworfene und entwickelte 5G MiFi M2000-Serie bietet mehrere Schutzschichten mit dem neuesten Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll WPA 3, fortschrittlicher Verschlüsselung, Hackerschutz, Kennwortschutz, Gast-Wi-Fi-Netzwerk, VPN-Passthrough und Open VPN. Verbindung jedes Wi-Fi-fähigen Geräts mit der Leistungsfähigkeit von 5G Dank des großen 2,4-Zoll-Touchscreen-Farbdisplays und einfacher Menüs in mehreren Sprachen lässt sich der Plug-and-Play-Hotspot 5G MiFi 2000 problemlos mit Laptops, Smartphones, Tablets und anderen Wi-Fi-fähigen Geräten verbinden.

Dank des großen 2,4-Zoll-Touchscreen-Farbdisplays und einfacher Menüs in mehreren Sprachen lässt sich der Plug-and-Play-Hotspot 5G MiFi 2000 problemlos mit Laptops, Smartphones, Tablets und anderen Wi-Fi-fähigen Geräten verbinden. Akkuleistung für den ganzen Tag und Portabilität im Taschenformat Aufgrund seines eleganten, kompakten Designs, der langen Akkulaufzeit und der Schnellladefunktion kann der MiFi M2000 überallhin mitgenommen werden und bietet Wi-Fi-Verbindungen für den ganzen Tag*.

5G für eine Welt voller neuer Anwendungen

Von Verbrauchern mit hohem Datenverbrauch über Telearbeiter bis hin zu modernsten Unternehmensanwendungen der 5G MiFi M2000bietet ultraschnelle, sichere und zuverlässige 5G-Konnektivität für Anwendungen, die schnelle Geschwindigkeiten, hohe Kapazitäten und niedrige Latenzzeiten erfordern, beispielsweise in den Bereichen Tourismus, Gesundheitswesen, Rettungsdienst, Produktion, Bildung, Unterhaltung und mehr.

Wenn Sie mehr über die 5G-Lösungen von Inseego erfahren oder ein Gespräch mit einem Manager vereinbaren möchten, kontaktieren Sie bitte press@inseego.com.

Tatsächliche Geschwindigkeiten und Abdeckung können abweichen. Viermal höherer Wi-Fi 6-Durchsatz pro Benutzer, wenn mehrere Geräte verbunden sind. Akkulaufzeit und Ladezeit können je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte und Aktivität variieren. Inseego 5G MiFi M2000-Chipsatz: Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF-System.

Über Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq: INSG) ist ein branchenführender Anbieter von Smart-Device-to-Cloud-Lösungen, die den 5G-Netzwerkrand erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen höchst zuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Unsere innovativen Lösungen für mobiles Breitband, Fixed Wireless Access (FWA) und Softwareplattformen enthalten die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 usw.) in einer breiten Palette von Produkten, die robuste Konnektivität in Innenräumen, im Freien und in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen bieten. Die in den USA entworfenen und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego basieren auf unternehmenseigenen patentierten Technologien und bieten Dienstleistern, Unternehmen und Behörden weltweit drahtlose Konnektivität von höchster Qualität. www.inseego.com Putting5GtoWork

Über Sunrise UPC

Sunrise UPC bietet das führende Gigabit-Glasfasernetz der Schweiz und eines der besten Mobilfunknetze der Welt. Sunrise UPC bietet das schnellste und zuverlässigste 5G-Mobilfunknetz der Schweiz (connect-Magazin 1/2021). Das 5G-Netz von Sunrise UPC bietet in mehr als 780 Städten und Ortschaften 5G-Hochgeschwindigkeitsdienste (bis zu 2 Gbit/s) und für über 93,6 der Schweizer Bevölkerung grundlegende 5G-Dienste (bis zu 1 Gbit/s). Darüber hinaus bietet Sunrise UPC die beste geografische 4G/LTE-Abdeckung in mehr als 96 der Schweiz für 99,98 der Bevölkerung. Die 4G+-Abdeckung liegt bei rund 90 der Schweizer Bevölkerung, mit Geschwindigkeiten von bis zu 900 Mbit/s. Sunrise UPC verschafft mehr als 1,1 Millionen Privat- und Geschäftskunden einen schnellen und einfachen Zugang zur digitalen Welt zu Hause und unterwegs. UPC Schweiz versorgt mit seinem leistungsstarken Glasfasernetz rund 3 Millionen Haushalte und bietet im gesamten Erschließungsgebiet Internetgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s ob in der Stadt oder auf dem Land. Ende 2020 zählten Sunrise und UPC zusammen 2,79 Millionen Mobilfunkkunden, 1,18 Millionen Breitbandkunden und 1,27 Millionen TV-Kunden in der Schweiz.

