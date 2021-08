Gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnete Geberit in Q2 ein erhebliches Umsatz- und Nettogewinnwachstum. Allerdings werden nun zunehmend skeptischere Töne zu der Aktie laut, da das zuletzt ausserordentlich hohe Profitabilitätsniveau bald wieder sinken dürfte.Die Aktie des Sanitärtechnikkonzerns Geberit (CH0030170408) konnte Ende vergangener Woche nicht von überaus guten Quartalszahlen profitieren. So setzten nach Vorstellung der Q2-Bilanz zeitweise deutliche Abverkäufe ein, was aber auch an Gewinnmitnahmen lag, da sich der Anteilschein zuvor seit ...

