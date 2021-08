von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Die robuste Nachfrage im Stahlgeschäft brachte Deutschlands größten Produzenten des Industrierohstoffs im dritten Quartal zurück in die schwarzen Zahlen. Unterm Strich blieben 125 Millionen Euro Gewinn in der Kasse, im Vergleich zu 678 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...