Die Aktie von Morphosys ist am heutigen Dienstag derzeit der Top-Gewinner im MDAX. Fast fünf Prozent geht es um die Mittagszeit nach oben auf 49,40 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Nordex mit einem Plus von 4,1 Prozent und die Shop Apotheke Europe mit plus 3,8 Prozent. Morphosys dürfte dabei am heutigen Tag auch von einer enttäuschenden Meldung aus dem Hause Novartis profitieren. Die Aktie von Morphosys war zuletzt aber auch extrem überverkauft.Novartis hat heute gemeldet, dass man bei ...

