Wien (www.fondscheck.de) - Der Boom der ESG-Produkte hält unvermindert an, berichten die Experten von "FONDS professionell".Der Branchenverband BVI habe das Volumen der entsprechenden Sondervermögen nun auf eine anschauliche Pro-Kopf-Zahl heruntergebrochen.Deutschlands Asset-Management-Industrie habe zur Jahresmitte 361 Milliarden Euro in Nachhaltigkeitsfonds verwaltet. Das gehe aus einer Analyse des Branchenverbands BVI hervor. Damit halte jeder Bundesbürger im Schnitt fast 4.500 Euro in Nachhaltigkeitsfonds - entweder direkt oder indirekt, zum Beispiel über Lebensversicherungen oder die betriebliche Altersvorsorge, rechne der BVI vor. ...

