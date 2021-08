NEW YORK (IT-Times) - MSCI, ein US-Unternehmen, das für seine Indizes weltweit bekannt ist, sieht die Entwicklung in China offensichtlich nicht ganz so dramatisch, wie es andere internationale Großinvestoren tun. MSCI Inc. (NYSE: MSCI), der weltweit größte Indexanbieter, weist Bedenken hinsichtlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...