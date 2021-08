Unterföhring (ots) -- Eine Koproduktion von Kudos und MadeFor, nach dem Roman "Du" von Zoran Drvenkar- Leah McNamara, Vivian Oparah, Isidora Fairhurst und Yasmin Monet Prince sowie Richard Coyle, Francis Magee, Darren Cahill und Christian Rubeck in den Hauptrollen- Erstes Foto von den DreharbeitenUnterföhring (ots) - Sky veröffentlicht ein erstes Foto des Sky Original "The You Run", eine Serie basierend auf dem Roman "Du" von Zoran Drvenkar. Die achtteilige Thrillerserie ist eine Koproduktion von Kudos (ein Unternehmen von Banijay UK) und MadeFor (Produzent Gunnar Juncken, Baijay Deutschland) im Auftrag von Sky Studios. Für das 2020 gegründete Berliner Unternehmen MadeFor ist es die erste internationale Koproduktion.Leah McNamara ("Normal People", "Danny Boy"), Vivian Oparah ("I May Destroy You"), Yasmin Monet Prince ("Hanna", "Unsaid Stories") und Newcomer Isidora Fairhurst spielen vier Freundinnen, deren Sommerferien sich zu einem düsteren und gefährlichen Abenteuer entwickeln, nachdem sie versehentlich einigen der gefährlichsten Menschen in Europa begegnet sind.Die Dreharbeiten zu "Then You Run", die bis Ende November geplant sind, werden gefördert aus Mitteln des German Motion Picture Funds (GMPF). Die Serie wird voraussichtlich 2022 in Deutschland bei Sky zu sehen sein, ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.Über "Then You Run":Adaptiert von Showrunner Ben Chanan ("The Missing", "The Capture"), begleitet "Then You Run" vier rebellische Teenager aus London auf einem Kurzurlaub nach Rotterdam. Doch nachdem der entfremdete Vater von Tara (Leah McNamara) tot aufgefunden wird, sind Tara und ihre drei besten Freundinnen Stink (Vivian Oparah), Ruth (Yasmin Monet Prince) und Nessi (Isidora Fairhurst) gezwungen, mit drei Kilo Heroin im Gepäck vor einer Schar brutaler Krimineller, die ihnen auf den Fersen sind, quer durch Europa zu fliehen. Angeführt wird die Jagd auf die Mädchen von Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), einem berüchtigten Gangster, der von seiner Vergangenheit verfolgt wird und vor nichts zurückschreckt, um seinen verschwundenen Drogenvorrat aufzuspüren. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, vor der sich die vier Freundinnen fürchten müssen - denn ein angsteinflößender und sagenumwobener Serienmörder, der nur als "Der Reisende" bekannt ist, kommt immer näher und kreuzt ihre Wege.Neben Richard Coyle ("Sabrina", "TheFall") als Reagen, sind Cillian O'Sullivan ("Vikings", The Blacklist") als Orin; Francis Magee ("White Lines", "Britannia") als Turi; Darren Cahill ("Brassic", "Vikings") als Darian und Christian Rubeck ("What Happened to Monday") als "Der Reisende" zu sehen.Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama, Sky Studios: "'Then You Run', Ben Chanans Adaption des Romans 'Du', katapultiert uns in eine lebendige, genreübergreifende Geschichte, die genüsslich ihre eigenen Regeln schreibt. Es ist fantastisch, erneut mit Kudos an einer so einzigartigen Serie zu arbeiten, und ich freue mich darauf, dass sie 2022 auf Sky ausgestrahlt wird."Karen Wilson, Managing Director, Kudos: "Die urkomische Verbindung der vier jungen Frauen ist das perfekte Gegenmittel zur düsteren Absurdität des Gangsterlebens und der Amokläufe, die in der Serie vorkommen, und wir freuen uns unglaublich darauf, die ungewöhnliche und schräge Welt von 'Then You Run' nächstes Jahr auf Sky zu bringen."Gunnar Juncken, Geschäftsführer und Produzent von MadeFor: "Gemeinsam mit Kudos und Sky sowie unserem hochkarätigen Team und einer erstklassigen Besetzung diese einzigartige Serie zu realisieren, ist für uns fantastisch. In einem immer schneller wachsenden internationalen Markt, in dem der Bedarf an herausragenden Produktionen unersättlich ist und das Niveau und die Qualität vor allem serieller Produktionen besonders hervorsticht, sehen wir in 'Then You Run' unseren Auftakt für weitere internationale Projekte, die wir vor allem innerhalb der Banijay Group realisieren wollen. Deutschland ist wegen seiner erstklassigen Kreativen, seiner ausgezeichneten fachlichen Expertise und vielfältigen Förderprogramme ein spannender und gefragter Produktionsstandort. Wir freuen uns besonders auf dieses außergewöhnliche Projekt in 2022 auf Sky.""Then You Run" wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky und Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama bei Sky Studios, in Auftrag gegeben. Kara Manley und Serena Thompson sind die Executive Producer für Sky Studios. Executive Producer für Kudos sind Karen Wilson und Katie McAleese neben Ben Chanan, ausführender Produzent ist Derek Ritchie, Gunnar Juncken ist Koproduzent für MadeFor. Banijay Rights ist für den internationalen Vertrieb verantwortlich.Über MadeFor Film:MadeFor ist eine deutsche Produktionsfirma mit Sitz in Berlin und Teil der Banijay Deutschland Gruppe. MadeFor produziert unter der Geschäftsführung von Nanni Erben und Gunnar Juncken für den nationalen und internationalen Markt und kreiert Premiuminhalte wie Filme, Serien und Reihen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass-154555)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.depublic insight OHGWiebke SchuirmannTel. +49 (0)30 23 90 23 93Email: wschuirmann@publicinsight.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5001685