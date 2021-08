Bonn (ots) - phoenix startet an diesem Donnerstag seine Reihe wöchentlicher Themenabende zu den wichtigsten Wahlkampfthemen. Am Donnerstag, 26. August 2021, ab 18.30 Uhr widmet sich phoenix einen ganzen Abend dem Schwerpunktthema Umwelt & Klima. An den folgenden Donnerstagen bis zur Bundestagswahl geht es um Migration und Europa am 2. September, am 9. September um Digitalisierung, Bildung und Arbeit, am 16. September um Steuern, Wirtschaft und Soziales. Die Themen Wohnen, Bauen und Verkehr bilden am 23. September den Abschluss der Reihe. Alle Themen werden in aktuellen Dokumentationen beleuchtet und in der phoenix runde mit Experten, Aktivisten und Politikern diskutiert und vertieft. Ziel der Reihe ist es, Fakten zu präsentieren und diese einzuordnen, damit sich die Zuschauer:innen und Nutzer:innen zu dem jeweiligen Thema eine Meinung bilden und gut informiert ihre Wahlentscheidung treffen können.Am ersten Themenabend Umwelt & Klima sind folgende Sendungen geplant:18.30 Uhr Besser essen Vom sorgsamen Umgang mit Ackerland Film von Andrea Ernst, Kurt Langbein , ZDF / 2021Unsere Art zu essen verschlingt weltweit riesige Ackerflächen. Das meiste davon geht in die Fütterung der Tiere. Wie können wir den Flächenverbrauch reduzieren?In Österreich haben Forscher erstmals einen Acker angelegt, der den Flächenhunger aufzeigt: 4400 Quadratmeter für jeden Einwohner in der Alpenrepublik, zwei Drittel davon im Ausland. Doppelt so viel Fläche wie jedem Erdenbürger im Durchschnitt zusteht.19.00 Uhr Jeder Tropfen zählt Lernen von der Dürre Film von Sabine Lindbauer, BR / Arte 2020Seit ein Brunnen versiegt ist, der seinen Bewässerungsteich speist, sitzt Gemüsebauer Thomas Schwab aus Remlingen weitgehend auf dem Trockenen. Für ihn hat ein zähes Ringen um einen Ersatzbrunnen begonnen. Um zukunftsfähig zu werden, tüftelt er auch an neuen Bewässerungs-Lösungen, die künftig deutlich weniger Wasser verbrauchen sollen. Andere Landwirte und Winzer setzen auf die Nutzung von Mainwasser um lange Trockenperioden zu überstehen. Wie können die Menschen in der Region auf Veränderungen durch den Klimawandel reagieren? Und woher soll das Gemüse künftig kommen? Für Landwirte und Winzer gilt: Jeder Tropfen zählt! Die Dokumentation begleitet sie auf der Suche nach Lösungen, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten.19.30 Uhr Fast Furniture Kahlschlag für den Möbelwahnsinn Film von Nina Kuhn, Anja Utfeld , ZDF / 2020Ständig neue Möbel und die möglichst günstig. Die Billigpreise der Möbeldiscounter machen es möglich. Doch woher stammt das Holz? Und welche Folgen hat der enorme Holzbedarf für die Natur?Das Holz für viele Billigmöbel kommt unter anderem aus den Ur- und Naturwäldern in Rumänien. Seit Jahren wird hier gnadenlos abgeholzt, oft illegal. Naturschützer kritisieren den Raubbau seit Jahren.Auch in Deutschland hinterlässt der Möbelkonsum Spuren. Unmengen an Sperrmüll müssen abgeholt und weiter verwertet werden. Was schadstofffrei ist, kann recycelt werden. Das Problem: Viele Möbel enthalten Lacke oder Kleber und somit Schadstoffe, die das Recycling erschweren. Diese Schadstoffe schneller zu erkennen und somit das Recycling zu vereinfachen, daran arbeiten die Forscher um Peter Meinlschmidt am Fraunhofer-Institut für Holzforschung. Welche Ansätze verfolgen sie? Und welche Perspektiven sehen sie beim Recycling?20.00 Uhr Weltretter Wurzeln Das Wunder unter der ErdeFilm von Stefanie Fleischmann, Christina Gantner, ZDF / 3sat / 2021Wurzeln machen über die Hälfte der Masse einer Pflanze aus und sind doch meist unsichtbar. Ihre besonderen Kräfte helfen, Probleme des Klimawandels und Umweltschutzes zu bewältigen. Gerade der unsichtbare Teil der Pflanzen hat das Potenzial, bei den Herausforderungen der Menschheit zu helfen: die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern, den Klimawandel zu stoppen und Ressourcen, wie Seltene Erden, umweltfreundlich abzubauen. Dafür müssen Pflanzen jedoch Dürre- und Hitzeperioden aushalten und Überschwemmungen überstehen. Wurzeln sind dabei von entscheidender Bedeutung. Und sie suchen im Boden aktiv nach Nährstoffen und wehren Gefahren wie Krankheitserreger und Gifte ab.20.45 Uhr Wildes Wetter Auf den Spuren der Klimaforschung Film von Luise Wagner, ZDF / 2019Die gesellschaftliche Debatte rund ums Klima ist überhitzt und oft überlagert von Einzelinteressen. Die ZDF-Dokureihe "Terra X" zeigt die Daten, Fakten und Zahlen hinter dem, was aktuell diskutiert wird. Denn die Klimaforschung in all ihren Facetten ist eine Wissenschaft, deren Erkenntnisse helfen, die globalen Wetterphänomene besser zu verstehen.21.30 Uhr Strahlendes Comeback Rettet Atomkraft das Klima? Film von Stefan Ebling, Greta Zimmermann, ZDFinfo / 2021Die Menschheit steuert auf eine Katastrophe zu. Der Meeresspiegel steigt, Stürme verwüsten ganze Landstriche, Trockenheit gefährdet immer mehr Ernten. Der Klimawandel schreitet ungebremst voran. Kann uns die Atomkraft retten? So jedenfalls sehen es immer mehr Wissenschaftler. Deutschland aber hat den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und ist gezwungen, Strom weiterhin aus Kohle zu produzieren. Auch deshalb ist Deutschland - trotz seiner Vorreiterrolle bei der Energiewende - der größte Verursacher von CO2-Emissionen Europas. War der Ausstieg in Anbetracht des Klimawandels ein Fehler?22.15 Uhr phoenix runde: Bundestagswahl 2021: Klima & Umwelt (Arbeitstitel) Moderator Alexander Kähler diskutiert mit seinen Gästen: Prof. Maja Göpel, Transformationsforscherin, Politökonomin, Scientists for Future Luisa Neubauer, Klima-Aktivistin, Fridays for Future Prof. Fritz Vahrenholdt, Chemiker, ehem. Umweltsenator Hamburg (SPD) Sven Plöger, Meteorologe und ARD-Wetterexperte.