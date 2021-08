Zehn Jahre nach der Gründung nimmt die US-Kryptobörse Kraken die Expansion in die EU in Angriff - wie zuvor schon Coinbase. Aber Deutschland ist Gründer Jesse Powell zu restriktiv. Ende Juni hatte Coinbase als erstes Unternehmen überhaupt von der Bankaufsicht Bafin eine Lizenz zur Verwahrung von Kryptowerten in Deutschland erhalten - und bereitet von hier aus seine Europa-Expansion vor. Jetzt will US-Rivale Kraken nachziehen und peilt ebenfalls eine Lizenz in einem EU-Land an. Die deutsche Regulierung ist Kraken-Gründer Jesse Powell zu restriktiv. Als Favoriten für den ...

