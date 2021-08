München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat seit 01.08.2021 mit Stefan Schlett einen neuen Leiter für die Vertriebsdirektion Süd (VD Süd) im Partner- und Kooperationsvertrieb.Stefan Schlett hat bei verschiedenen Versicherern in München in den vergangenen Jahren Erfahrungen im Bereich Marktbearbeitung und Maklerbetreuung gesammelt. Er freut sich sehr, dass er nun Verantwortung für die Bayerische tragen wird: "Ich war schon seit längerer Zeit sehr begeistert davon, wie gerade die Bayerische mit modernen Lösungen und viel Agilität als Mittelständler im Markt Akzente setzt. Es ist mir eine große Freude, daran nun mitwirken zu dürfen und ich darf gerne verraten, dass die Bayerische auch mein Wunscharbeitgeber war und ist."Der 41-jährige bringt über 20 Jahre Vertriebserfahrung in der Versicherungsbranche mit und folgt auf Daniel Regensburger (34), der bis vor Kurzem die Leitung der VD Süd in Personalunion mit der Geschäftsführung der Pangaea Life GmbH, der nachhaltigen Tochtergesellschaft der Bayerischen, ausgeübt hat. Daniel Regensburger, der seine berufliche Karriere auch bei der Bayerischen mit einem berufsbegleitenden Studium startete, konzentriert sich ganz auf seine Rolle als Geschäftsführer bei Pangaea Life. Sein Einsatz für die Vertriebsdirektion Süd war außerordentlich erfolgreich und wertvoll."Bei der Bayerischen hat es sich gleich vom ersten Tag an familiär angefühlt und ich fühle mich schon nach der kurzen Zeit als Teil des Teams. Die Unternehmenskultur wird durch Nähe, Wohlwollen und Kooperationsbereitschaft geprägt und dieser Geist prägt spürbar das gesamte Unternehmen und kennt keine Hierarchiebrüche", schildert der gelernte Versicherungsfachwirt seine Anfangszeit bei der Bayerischen. Ein besonderes Anliegen ist ihm, den bestmöglichen Service anzubieten: "Mein Anspruch ist es, die Makler und Vertriebspartner dabei zu unterstützen, ihre Arbeit einfach, schnell und verbindlich zu erledigen"."Stefan Schlett bringt viel Erfahrung im Vertrieb und eine hohe Leidenschaft für Innovation und Service mit", sagt Maximilian Buddecke, Leiter des Partner- und Kooperationsvertriebs, an den Stefan Schlett als Leiter der VD Süd berichtet. "Dass wir ihn für die Bayerische gewinnen konnten, freut uns besonders.""Mit Stefan Schlett haben wir für unser Unternehmen jemanden gewonnen, der perfekt zur DNA der Bayerischen passt", erklärt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Mit ihm stärken wir den Partner- und Kooperationsvertrieb und haben nun auch im Süden wieder einen kompetenten und sympathischen Ansprechpartner für Makler sowie Vertriebspartner."Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeSabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8238,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5001693