Studie des F.A.Z.-Institut bescheinigt "Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit 2021" Möglingen, 24. August 2021. Die USU Software AG gehört zu den Unternehmen mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Das F.A.Z.-Institut hat gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung 5.200 Unternehmen aus Deutschland auf Ihre Kunden-Aktivitäten hin untersucht. In der Kategorie "Softwareunternehmen" belegte USU mit 100 von 100 möglichen Punkten die Spitzenposition, gefolgt von Infor und SAP. Grundlage der diesjährigen Studie "Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit 2021" stellen die Daten eines Social Listening zu den Themen Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Preis, Qualität und Service dar. Die Basis hierfür bilden rund 7 Mio. Nennungen. Treffer aus Foren, Nachrichtenbeiträgen, Webseiten, Pressemitteilungen, Social-Media Seiten, Consumer-Seiten und Blogs werden mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert und fließen in die finale Punktewertung ein. "Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die zentrale Zielsetzung für alle unsere Aktivitäten. Es ist unser Selbstverständnis, nicht nur Lösungen für Kundenservices anzubieten, sondern in diesem Bereich auch Tag für Tag unser Bestes zu geben. Umso mehr freuen wir uns über diese Auszeichnung und betrachten sie als Bestätigung für unser Engagement", so USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



