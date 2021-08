Als Börsianer hat man natürlich auch im Urlaub immer ein wachsames Auge auf das Börsengeschehen. So hält Jürgen Schmitt die Zuschauer auch aus seinem Urlaub heraus auf dem Laufenden. Gestern sprangen sowohl der S&P-500 als auch die Technologiebörse Nasdaq auf ein neues Rekordhoch. Vor allem die Impfstoffhersteller Biontech und Moderna waren mal wieder gefragt. Starke Zahlen lieferte JD.com. Generell stehen chinesische IT-Aktien heute wieder auf der Kaufseite. Es könnte sich also einmal mehr lohnen, sich gegen die breite Masse der Anleger und Analysten zu stellen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.