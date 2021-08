Frankfurt (www.fondscheck.de) - UBS Global Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN IE00BKSCBX74/ WKN A3CMCT) würden Anleger*innen an der Wertentwicklung von Unternehmen weltweit partizipieren, die über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen würden, sogenannten Smallcaps, und die innerhalb ihres Sektors als besonders nachhaltig gelten würden nach dem Best-in-Class-Ansatz. Zusätzlich würden nur Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringen CO2-Emissionen im Verhältnis zu ihrem Umsatz ausgewählt. ...

